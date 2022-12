Na Litwie w ciągu 20 lat spadła liczba ludności narodowości polskiej i rosyjskiej

Jak podaje Departament Statystyki, porównując dane spisów powszechnych z 2001 i 2021 roku, widać, że najbardziej spadła liczba ludności narodowości rosyjskiej – z 6,3% do 5%. Nieco mniej spadła ilość Polaków – z 6,7% do 6,5%, Białorusinów – z 1,2% do 1%.

Departament Statystyki wskazuje również, że liczba Ukraińców spadła z 0,7 do 0,5%, ale liczby te nie odzwierciedlają zmian po inwazji rosyjskiej, która rozpoczęła się w lutym br. Od początku wojny pod koniec lutego br. na Litwę przybyło około 72 tys. Ukraińców.

Dane ze spisu powszechnego z 2021 r. pokazały też, że ilość Rosjan, Białorusinów i Ukraińców wśród mieszkańców miast jest wyższa niż wśród mieszkańców wsi, a Litwinów i Polaków – odwrotnie.

Na wsi Litwini stanowią 87,1% ogółu mieszkańców, w mieście 83,4%, na wsi Polaków jest 7,9%, a w mieście 5,8%.

W sumie w ciągu dwóch dekad stała ludność Litwy zmniejszyła się o jedną piątą, czyli o około 673 tys. osób. Według resortu w styczniu 2021 roku było ich 2 mln 811 tys., a w 2001 r. podczas pierwszego spisu ludności po odzyskaniu niepodległości odnotowano 3 mln 484 tys. mieszkańców.