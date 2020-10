Na Litwie trwają wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne trwają w nietypowych okolicznościach, w warunkach ostrych ograniczeń masowych. Do lokali wpuszczana jest ograniczona liczba osób, a wyborcy powinni pamiętać o maseczkach ochronnych, bezpiecznej odległości, a także o zabraniu własnego długopisu. W lokalach wyborczych są też przygotowane przybory do pisania, które co jakiś czas będą dezynfekowane.

Wczoraj dobiegło końca głosowanie w domu. Niektórzy wyborcy znajdujący się w samoizolacji twierdzą, że nie doczekali się członków komisji wyborczej. O takich przypadkach należy powiadomić Główną Komisję Wyborczą rinkim@vrk.lt.

Z powodu pandemii karty do głosowania nie były w tym roku dostarczane. Oddać głos będziemy mogli posługując się dokumentem tożsamości. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 20.00.

W przedterminowym głosowaniu głos oddało 243 520 czyli 10,1 proc. wyborców.

O 141 miejsc w Sejmie walczy 1 754 kandydatów, czyli o jeden mandat ubiega się ponad 10 osób.

Na dzisiaj synoptycy zapowiadają pochmurną deszczową pogodę, więc warto pamiętać o parasolach. Temp. w dzień 11-13 st.