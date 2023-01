Na Litwie stopniowo podnosi się wiek emerytalny

„Obecnie nie toczą się żadne dyskusje ani nie podjęto decyzji o przedłużeniu wieku emerytalnego. Ale niektóre instytucje, takie jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju czy Komisja Europejska czasami zwracają uwagę, że w przyszłości może to być konieczność. Kiedy przyjdzie czas na dyskusje, będą one jawne” – zapewniła we wtorek w radiu LRT Inga Buškute, szefowa grupy emerytalnej resortu.

Na Litwie wiek emerytalny stopniowo się podnosi i w 2026 roku osiągnie 65 lat.

Rząd poprzedniej kadencji również nie zamierzał podwyższyć wieku emerytalnego, choć Bank Litwy już w 2018 roku stwierdził, że w miarę zmniejszania się liczby ludności kraju i rozwiązywania problemów systemu emerytalnego, wiek emerytalny może być podwyższony.

Zdaniem przedstawicieli Banku Centralnego decyzje w tej sprawie mogłyby zapaść w ciągu dziesięciu lat, a w najgorszym przypadku wiek ten mógłby zostać wydłużony o kolejne 7-8 lat.