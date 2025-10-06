Na Litwie rozpoczynają się największe ćwiczenia mobilizacyjne „Vyčio skliautas 2025”

Głównym celem ćwiczeń jest ocena stanu mobilizacyjnego państwa, sprawdzenie, jak przebiegałby kluczowy proces przekształceń państwowych oraz koncentracja zasobów w celu przygotowania kraju do obrony oraz realizowania życiowo ważnych funkcji w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa.

„W tych trudnych czasach litewskie instytucje, organizacje pozarządowe i nasi obywatele robią wiele, byśmy byli gotowi do stawienia czoła rosnącym zagrożeniom. Ta solidarność to nasza siła. Niemniej jednak warto spojrzeć na nasze najlepsze plany z dystansu i przetestować, jak realnie będą działać. Dlatego te ćwiczenia są jednym z najważniejszych testów gotowości całego państwa, które tylko wzmocnią naszą zdolność do reagowania” – powiedziała premier Litwy, Inga Ruginienė.

Podczas ćwiczeń testowane będą działania instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów oraz ich współpraca w obliczu zagrożeń konwencjonalnych i hybrydowych.

Instytucje będą musiały nie tylko reagować na wyzwania związane z sytuacją bezpieczeństwa, ale także opracować rozwiązania w zakresie obrony narodowej i zapewnienia wsparcia dla państwa przyjmującego.

Scenariusz ćwiczeń oparty jest na maksymalnie realistycznych sytuacjach, które zmuszą uczestników do podejmowania różnorodnych decyzji.

Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniający się przebieg ćwiczeń, oceniane będą przygotowania uczestników do przeprowadzenia ewakuacji ludności oraz praktyczne aspekty tej działalności.

Zgodnie z planem, we wtorek i środę odbędą się ćwiczenia praktyczne związane z ewakuacją ludności z dworca kolejowego w Wilnie do innych samorządów Litwy.

Ponadto, w ramach ćwiczeń „Vyčio skliautas”, zaplanowano testowanie działań w przypadku zagrożenia powietrznego. Obejmuje to ocenę zdolności Litwy do identyfikowania i eliminowania zagrożeń powietrznych, a także testowanie współpracy między Litewską Armią, Państwową Strażą Graniczną, Służbą Ochrony Rządu, Departamentem Policji oraz innymi instytucjami.

Testowane będą także systemy ostrzegania i informowania ludności. W ramach ćwiczeń włączone zostaną syreny alarmowe, wysyłane będą komunikaty w ramach Systemu Ostrzegania i Informowania Ludności, a także prowadzone będzie informowanie w mediach.

W trakcie ćwiczeń oceniona zostanie również gotowość szpitali do przekształcenia w tryb mobilizacyjny. Zaplanowane jest testowanie ciągłości działania placówek medycznych i zapewnienia usług dla ludności w szybko zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa.

W ćwiczeniach wezmą także udział sieci komendantur. Komendantury będą ćwiczyć zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, utrzymanie porządku publicznego oraz współpracę z instytucjami cywilnymi i organizacjami w przypadku sytuacji kryzysowych, wojny lub mobilizacji. Ich jednostki będą w ramach ćwiczeń zapewniać ochronę obiektów infrastruktury krytycznej.

„Ćwiczenia pozwolą sprawdzić gotowość instytucji państwowych do działania w warunkach mobilizacji, zapewnienie ciągłości działania, sprawdzić możliwości współpracy cywilnych i wojskowych służb, zidentyfikować słabe punkty. To pozwoli nam udoskonalić istniejące algorytmy działań, abyśmy byli gotowi na ewentualne nieprzewidziane sytuacje” – powiedział wiceminister ochrony kraju, Tomas Godliauskas.

W ćwiczeniach wezmą udział Kancelaria Rządu, wszystkie ministerstwa, Departament Mobilizacji i Oporu Cywilnego, Departament Bezpieczeństwa Narodowego, Sztab Obrony, Najwyższy Sąd Litwy, Bank Litwy oraz Państwowa Służba Weterynaryjna. Instytucje te tworzą Centrum Operacyjne Mobilizacji Państwa.

Centrum to zostaje utworzone w kraju po ogłoszeniu mobilizacji i odpowiada za koordynację działań wszystkich instytucji państwowych, zapewniając realizację życiowo ważnych funkcji państwa – dostarczanie niezbędnych usług ludności, koncentrację zasobów, zarządzanie infrastrukturą.

Poza wymienionymi instytucjami, w ćwiczeniach udział wezmą także wszystkie 60 administracji samorządowych oraz inne instytucje i organizacje odpowiedzialne za zadania mobilizacyjne. Łącznie udział weźmie 115 instytucji i organizacji.

Do realizacji zadań w ćwiczeniach zaangażowane zostaną także organizacje pozarządowe oraz cztery największe sieci handlowe.

W ćwiczeniach weźmie udział około 1200 urzędników państwowych, funkcjonariuszy, przedstawicieli samorządów oraz około 1000 wolontariuszy.