Na Litwie rozpoczął się sezon polowań

Polowania na samce jeleni szlachetnych będą dozwolone do 28 lutego, natomiast na łanie i młode – od 1 września do 15 stycznia. Samce łosi będzie można pozyskiwać do 15 grudnia, łanie – od 1 października do 30 listopada, a młode – od 1 października do 31 stycznia.

Od piątku do 15 grudnia dozwolone jest również polowanie na krzyżówki, czernice, gągoły i bernikle kanadyjskie, a do 30 listopada – na bekasy kszyki i słonki.

W sezonie łowieckim 2025–2026 dopuszczony limit odstrzału wynosi 4 300 osobników tych gatunków.

Ministerstwo Ochrony Środowiska zapowiada, że może to być ostatni sezon z obowiązującym limitem, ponieważ populacja zwierzyny płowej w lasach przekracza dopuszczalne normy wpływu na ekosystemy leśne.

Z takim podejściem nie zgadza się Litewskie Stowarzyszenie Myśliwych i Wędkarzy, które uważa, że przed podjęciem decyzji należy dokładniej zbadać sytuację.