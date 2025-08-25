Na Litwie rośnie liczba oszustw, ale maleją straty finansowe

Z drugiej strony, mimo wzrostu liczby przestępstw, straty finansowe poniesione przez ofiary są niższe – w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 roku oszuści wyłudzili około 1,5 mln euro mniej niż w tym samym okresie w 2024 roku.

„Liczba oszustw rośnie głównie z powodu aktywności samych przestępców – to przestępstwo wciąż przynosi duże zyski, rozwijają się narzędzia wykorzystywane do jego popełniania, a możliwości ukrywania tożsamości stają się coraz bardziej zaawansowane” – powiedziała Jelena Sirgėdienė z Litewskiego Biura Policji Kryminalnej.

Jak dodała, wpływ na to ma również rozwój technologii cyfrowych.

„Coraz więcej osób korzysta z elektronicznych sklepów, komunikatorów i różnych aplikacji” – zaznaczyła Sirgėdienė.

Statystyki: więcej spraw, mniej strat

Z danych Departamentu Informatyki i Łączności wynika, że w pierwszej połowie 2023 roku wszczęto 2055 postępowań w sprawach oszustw, w 2024 roku – 2389, a w 2025 – już 2654.

Warto jednak zauważyć, że straty finansowe są mniejsze – w tym roku ofiary straciły niemal 5,6 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to prawie 7 mln euro.

Policja zauważa, że oszuści doskonalą metody inżynierii społecznej – wykorzystują informacje dostępne publicznie, bieżące wydarzenia, a także stosują różnorodne techniki manipulacji – od wzbudzania strachu po granie na ludzkiej łatwowierności.

Z danych Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w całym 2024 roku obywatele i firmy na Litwie stracili ponad 17 mln euro wyłącznie na skutek oszustw elektronicznych. Z kolei Centrum Kompetencji ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy szacuje, że próby wyłudzenia obejmowały kwotę niemal dwukrotnie wyższą – około 35 mln euro.

Popularne metody: „Halo, mamo” i fałszywe inwestycje

Najczęstszym sposobem wyłudzania pieniędzy pozostaje tzw. oszustwo telefoniczne. Przestępcy posługują się również fałszywymi stronami banków lub instytucji publicznych, a także symulują działalność inwestycyjną.

Oszustwa telefoniczne dzielą się na dwa główne typy: w pierwszym przestępcy podszywają się pod pracowników operatorów komórkowych, banków, policji czy firm takich jak Google. W drugim – dzwonią podając się za członka rodziny lub jego przedstawiciela, informując o rzekomym wypadku i konieczności pilnej pomocy finansowej. Ta metoda znana jest jako „Halo, mamo”.

Oszuści inwestycyjni często nie poprzestają na jednorazowym wyłudzeniu – ponownie kontaktują się z ofiarą, oferując fałszywe usługi odzyskania pieniędzy, co prowadzi do jeszcze większych strat.

Wciąż popularne są również tzw. oszustwa romantyczne oraz oszustwa na „fałszywego prezesa”.

Oszustwa romantyczne najczęściej wymierzone są w starsze kobiety poszukujące znajomości w mediach społecznościowych. Oszuści podają się za lekarzy, aktorów lub wojskowych z odległych krajów, zdobywają zaufanie kobiet i wyłudzają od nich pieniądze. Policja odnotowała przypadki, w których ofiary sprzedawały swoje domy, brały kredyty i przekazywały całe środki rzekomym ukochanym.

Z kolei oszuści podszywający się pod dyrektorów firm wysyłają fałszywe polecenia przelewów księgowym, żądając przekazania pieniędzy na konta fikcyjnych partnerów biznesowych.

„W przypadku osób fizycznych, wyłudzone kwoty w niektórych przypadkach sięgały nawet 100 tys. euro, zwłaszcza gdy ofiary były namawiane do sprzedaży nieruchomości i przekazania całej kwoty oszustom” – podkreśliła Sirgėdienė.

Bezprecedensowe oszustwo na miliony

Jednym z największych przypadków wyłudzeń w ostatnim czasie był oszust, który wykorzystując nielegalne schematy zwrotu pieniędzy, wyłudził od międzynarodowej firmy „Amazon” ponad 2,5 mln euro.

Podczas przeszukań u podejrzanego i jego wspólników zabezpieczono kryptowaluty o łącznej wartości niemal 5 mln euro oraz ponad 700 tys. euro w gotówce.

Z danych śledztwa wynika, że podejrzany utworzył w aplikacji Telegram grupę, za pośrednictwem której wspólnie z innymi osobami dokonywał zakupów na Amazon. Po otrzymaniu przesyłki składali reklamacje, twierdząc, że paczki były puste lub nigdy nie dotarły – firma zwracała wówczas pieniądze.

„To bezprecedensowy przypadek oszustwa” – skomentowała przedstawicielka Biura Policji Kryminalnej.

Oszuści działają także z więzień

Według funkcjonariuszy, część oszustów prowadzi swoją działalność zza krat.

Najwyższa Izba Kontroli informuje, że obecnie powstaje ogólnokrajowa platforma, na której najważniejsze instytucje państwowe będą miały obowiązek zgłaszać cyberincydenty. W inicjatywie udział mają brać policja, Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Danych Osobowych. Celem jest szybsza identyfikacja zagrożeń, skoordynowana reakcja oraz sprawna współpraca między instytucjami.

W celu ograniczenia przestępstw popełnianych z więzień, trwa również modernizacja infrastruktury wewnętrznej zakładów karnych.

Jednak jak zauważa NIK, żadna z tych inicjatyw nie została jeszcze w pełni wdrożona.

„Systemy blokujące sygnał telefoniczny działają już w kilku więzieniach, obejmując wybrane sektory. Pozwoliło to znacznie ograniczyć nielegalne korzystanie z telefonów” – poinformowała przedstawicielka Służby Więziennej, Renata Maldūnienė.

Jak dodała, pierwotnie planowano instalację systemów kontroli sygnału 2G, 3G i 4G, jednak ze względu na szybki rozwój technologii obecnie kluczowe jest także objęcie kontrolą sieci 5G.