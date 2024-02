Jak podano, w niektórych regionach w piątek temperatura powietrza zagrzała sie do 10 st. C. Najwyższą temperaturę odnotowano w Pogiegach – 12,2 st. C.

Poprzedni rekord odnotowano przed pięcioma laty w Jurborku, 16 lutego 2019 r. Na termometrach było wówczas 10,7 st. C.

Piatkowy rekord ciepła jest pierwszym w tym roku.

W 2023 r. było 17 rekordów, w 2022-13, w 2021 – 6.