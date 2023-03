Na Litwę dotarły świąteczne paczki Fundacji Polskich Wartości oraz Fundacji Kresy w Potrzebie i Polskiej Fundacji Narodowej

550 paczek, które zostały zebrane przez uczniów na terenie Mazowsza, zostało przywiezionych na Litwę. Na Łotwę dotrze 400 paczek i około 900 na Ukrainę.

Paczki tradycyjnie zawierają żywność długoterminową, produkty chemii kosmetycznej, ale jak podkreśla Jurkiewicz, „nie wielkość paczki i jej zasobność są tu najważniejsze”.

„Najważniejsza jest możliwość spotkania, okazanie życzliwości sobie nawzajem i mówienie o tym, że jesteśmy razem, jesteśmy braćmi. Musimy pamiętać o tym szczególnie teraz, w sytuacji wojny na Ukrainie” – podkreślił Jurkiewicz.

W ramach akcji Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach organizowanej od 10 lat przez Fundację Polskich Wartości przygotowano tym razem ponad 630 paczek żywnościowych i około 150 paczek z chemią gospodarstwa domowego, z artykułami szkolnymi, z nową odzieżą, z zabawkami dla dzieci. W sobotę paczki dla osób najbardziej potrzebujących zostały dostarczone do Solecznik i Ejszyszek. Paczki otrzymają też AK-owcy, uczniowie polskiej szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

„Te spotkania z Polakami są bardzo wzruszające – powiedziała Sylwia Kudelska z Fundacji Polskich Wartości. – Przyjeżdżamy tu od 10 lat jak do przyjaciół, których już znamy i Polacy nas znają. Są to głównie osoby w starszym wieku, ale też dzieci, bo oprócz tego, że jesteśmy tu na Wileńszczyźnie dwa razy do roku, to zapraszamy uczniów do Polski na wakacje”.

Wartość każdej paczki to około 100 zł., ale jak podkreśla Kudelska, „jest ona przede wszystkim symbolem naszej pamięci”. „Finanse nie są najistotniejsze, mamy pamiętać, że są rzeczy ważniejsze, na przykład jedność” – powiedziała Kudelska.