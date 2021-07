Na Litwę dotarła pomoc humanitarna z Polski

„Dziękuję naszym polskim partnerom za pomoc i wsparcie w zarządzaniu kryzysem migracyjnym. Wiemy, że nie jesteśmy sami, dotarły już do nas transporty humanitarne z niezbędnymi środkami i sprzętem z innych krajów, a w niedalekiej przyszłości otrzymamy kolejne. Są to nie tylko paczki, ale także pomoc ekspercka, dyplomatyczna, wreszcie wsparcie finansowe. Funkcjonariusze, którzy pomogą wzmocnić zewnętrzną granicę Litwy i całej Unii Europejskiej, zapewnią bezpieczeństwo w kraju” – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramavičius.

Według wiceministra, sytuacja się zmienia w ciągu całego lipca, ale teraz się nieco ustabilizowała. „Nie jest nam w związku z tym łatwiej. Kraje europejskie solidaryzują się z Litwą, na pewno rozumieją, z czym mamy do czynienia. Instytucje władz, samorządy być może nie do końca zrozumiały, co odczuły kraje południowej Europy w latach 2015-2016. Teraz jednak tak się stało, że rozumiemy jeden drugiego lepiej” – uznał Abramavičius.

Arnoldas Abramavičius/Fot. Joanna Bożerodska

Anna Kozłowska-Słupek, radca Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Wilnie, podkreśliła, że Litwa jest bardzo ważnym partnerem jak dla Polski, tak dla Unii Europejskiej. „Dana sytuacja dotyka nie tylko mieszkańców Litwy, ale również Polski i całej strefy Schengen. Dzisiaj stajemy ramię w ramię z Litwą. W danym wypadku nie jesteśmy wyłącznie partnerami czy sąsiadami, ale też przyjaciółmi. Chcemy pokazać, że dzisiaj mieszkańcy Litwy czują się mniej bezpieczni, więc im pomagamy – również wspólnie z Frontex. Około 30 funkcjonariuszy pomoże z ochroną granicy. Zostanie również przekazany dodatkowy samochód patrolowy. Sądzimy, że inne kraje nie mogą używać migrantów dla własnych korzyści” – poinformowała Kozłowska-Słupek.

„Nasze ministerstwa spraw wewnętrznych współpracują na bieżąco, czego przykładem może być wizyta minister Agnė Bilotaitė w Warszawie. Polskie służby graniczne na bieżąco reagują na fale migracyjne ze strony kraju sąsiedniego. Relacje polsko-litewskie są bardzo dobre. Tym niemniej, łączą nas też wspólne wyzwania – jak na przykład migracja. Reakcja może być tylko jedna – solidarna, okazywana przez pomoc sąsiedzką” – dodała radczyni.

Anna Kozłowska-Słupek/ Fot. Joanna Bożerodska

Dana paczka – to pomoc od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o wartości około 160 tys. euro. Jutro do Wilna powinien dotrzeć drugi transport ze wsparciem od polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Z Polski przywieziono: 100 poduszek, 1200 koców, 10 stołów, 100 szafek, 5 systemów grzewczych do namiotów, 10 namiotów o rozmiarach 4×5 m, 10 namiotów o rozmiarach 6×6 m, 300 łóżek, 100 taboretów, 6 generatorów (5kW).

Na Litwę dotarła także pomoc humanitarna z Estonii: 10 namiotów (9,5×5,1 m), 10 klimatyzatorów, 10 grzejników, 100 śpiworów, 100 łóżek, 100 krzeseł, 30 stołów, 10 lamp.

Ponadto w tym tygodniu dotarły już paczki ze Szwecji i Chorwacji.