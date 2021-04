Na imprezy – tylko z maskami medycznymi lub respiratorami

Zmiany te weszły w życie w poniedziałek, 19 kwietnia. Zobowiązują organizatorów imprezy do dopilnowania, aby „widzowie i uczestnicy (poza wykonawcami lub sportowcami) oraz personel imprezy nosili maski medyczne lub respiratory, które przylegają do twarzy i zakrywają nos i usta przez cały czas trwania imprezy”. Maski nie są obowiązkowe dla osób niepełnosprawnych, jeśli jest to szkodliwe dla ich zdrowia, oraz dla dzieci.

Organizatorzy będą musieli zadbać o to, aby osoby, które nie zakupiły biletów online, nie wchodziły na teren imprezy, a rejestracja lub kontrola biletów będzie odbywać się, jeśli jest to możliwe, na zewnątrz. Zgodnie z wcześniejszą decyzją rządu, liczba osób na imprezach nie przekroczy 150, a widzowie będą siedzieli w odległości dwóch metrów.