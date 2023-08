MSZ Litwy wzywa przedstawiciela Watykanu w związku z wypowiedzią papieża uznaną za gloryfikującą Rosję

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprosiło Nuncjusza Apostolskiego na rozmowę na początku września, kiedy abp Petar Rajič wróci z wakacji” – poinformowała przedstawicielka MSZ Pauline Levickyte, którą cytują litewskie media.

W czasie piątkowej wideokonferencji papież powiedział do zgromadzonych w kościele katolickim w Petersburgu: „Nie zapominajcie nigdy o waszym dziedzictwie. Jesteście dziećmi wielkiej Rosji; wielkiej Rosji świętych, cara wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, tego wielkiego imperium, o tak wielkiej kulturze i wielkim człowieczeństwie. Nie rezygnujcie nigdy z tego dziedzictwa. Jesteście spadkobiercami Matki Rosji, idźcie z nią naprzód. I dziękuję wam za wasz sposób bycia, za sposób, w jaki jesteście Rosjanami”.

Kijów oskarżył papieża Franciszka o szerzenie imperialnej propagandy. Rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko powiedział, że przemówienie papieża było „bardzo nietaktowne”, ponieważ właśnie tą imperialistyczną propagandą i „koniecznością” ratowania „wielkiej matki Rosji” Kreml usprawiedliwia zabijanie tysięcy Ukraińców i niszczenie setek ukraińskich miast i wsi.

Rzecznik Watykanu Matteo Bruni wydał we wtorek oświadczenie, w którym stwierdził, że uwagi papieża miały „zachęcić młodych ludzi do ochrony i promowania wszystkiego, co pozytywne w wielkim dziedzictwie kulturowym i duchowym Rosji”, oraz że uwagi papieża „z pewnością nie miały na celu gloryfikacji imperialnej logiki i osób sprawujących władzę”.

Kreml określił wypowiedzi papieża jako „bardzo satysfakcjonujące”.