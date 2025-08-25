Taki przekaz opublikowała stacja „Prime Time” — uznawana przez opozycję w Tbilisi za sprzyjającą władzy. Według reportażu aktywiści na Litwie mieliby być szkoleni w zakresie taktyk protestów ulicznych, prowokacji, dokumentowania działań służb porządkowych oraz samoobrony w przypadku zatrzymania. Rekrutacja miała się odbywać przez organizacje pozarządowe: „Brytyjsko-Gruzińskie Towarzystwo” i „Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych”. „Prime Time” nie przedstawiło jednak konkretnych dowodów na poparcie tych twierdzeń.

Premier Gruzji, Irakli Kobachidzé, stwierdził, że po przyjęciu kontrowersyjnej ustawy o „zagranicznych agentach” udało się zmniejszyć polaryzację, lecz — jak dodał — organizacje pozarządowe „ewidentnie znajdują inne sposoby na jej nasilenie”.

„Widocznie wymyślili alternatywne formy, by nasilić polaryzację. Przywieźli na Litwę radykalnych aktywistów. To bardzo niepokojące. Niestety, pewne europejskie siły powiązano z próbami siania nienawiści w Gruzji” — cytuje „JAMnews” wypowiedź gruzińskiego premiera.

W odpowiedzi MSZ Litwy nazwało te zarzuty „plotkami” i podkreśliło: „To wprowadzające w błąd, skoordynowane działanie informacyjne, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością”. Dodano, że takie ataki wiążą się z odwróceniem przez gruzińskie władze od wartości demokratycznych oraz europejskiej drogi, a także z represjonowaniem opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów.

Kobachidzé wcześniej twierdził, że MSZ Litwy „w rzeczywistości nie istnieje” i jest częścią tzw. „głębokiego państwa” („deep state”), a Litwa „utraciła suwerenność”, więc wszelkie oświadczenia ministerstwa niewiele znaczą.

Szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys, skomentował te zarzuty jako reakcję na krytyczną, zajętą przez Wilno, postawę wobec Gruzji. Już w lipcu apelował do unijnych partnerów o zwiększenie nacisków na gruzińskie władze — poprzez sankcje i polityczną izolację.

W odpowiedzi na kontrowersyjne wybory parlamentarne w Gruzji, krytykowane przez kraje zachodnie, a także polityczne napięcia i masowe protesty, Litwa objęła sankcjami ponad 100 gruzińskich obywateli. Sankcje miały być odpowiedzią na poważne naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności.