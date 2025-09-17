MSW Litwy planuje utworzenie wspólnych zespołów szybkiego reagowania na kryzysy

Projekt ustawy ma także na celu określenie pojęcia obrony cywilnej, doskonalenie przepisów dotyczących ewakuacji ludności, ostrzeżeń oraz schronów, a także wprowadzenie punktów pomocy w zakresie ochrony cywilnej.

„Kryzysy i sytuacje ekstremalne – zarówno naturalne, jak i wywołane przez człowieka – stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa, dlatego konieczne jest z góry określenie zasad działania, wspólnych pojęć oraz posiadanie skutecznych mechanizmów przygotowania i reagowania. Proponowany projekt ustawy ma na celu wzmocnienie systemu obrony cywilnej, który obejmowałby nie tylko ochronę ludności, ale także ciągłość kluczowych funkcji państwa oraz wsparcie sektora cywilnego dla sił zbrojnych” – powiedział szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz.

Projekt zmian zakłada tworzenie w regionach wspólnych zespołów szybkiego reagowania, które w przypadku kryzysu będą mogły działać skoordynowanie według wspólnych, wcześniej uzgodnionych algorytmów. Zespoły te przyczynią się do bardziej efektywnego reagowania na złożone sytuacje, zwłaszcza gdy obejmują one jednocześnie kilka rodzajów zagrożeń – na przykład kataklizm naturalny, zakłócenia w infrastrukturze i napięcia społeczne.

W skład wspólnych zespołów wejdą jednostki straży pożarnej, policji, służb medycznych, ochrony środowiska, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i Żywności oraz inne instytucje wskazane przez rząd.

Wspólne zespoły będą realizować działania poszukiwawcze, ratunkowe i pilne, likwidować wypadki, sytuacje kryzysowe oraz usuwać ich skutki, a także udzielać wsparcia w zakresie ekspertyzy, organizacji i koordynacji działań dowódcy akcji ratunkowej.

Zespoły te będą musiały być w pełnej gotowości (pracujące na zasadzie 24/7) i działać na poziomie regionalnym.

MSW proponuje również określenie pojęcia obrony cywilnej na wzór modelu szwedzkiego, które obejmowałoby trzy główne obszary – ochronę ludności w czasie pokoju i wojny, ciągłość funkcji państwowych oraz wsparcie dla sił zbrojnych.

Proponuje się także stworzenie punktów pomocy w zakresie ochrony cywilnej, które będą ustanawiane w gminach i w razie kryzysu lub wojny zapewnią ludności podstawowe usługi humanitarne – żywność, wodę, ciepło i dostawę energii elektrycznej.

Tworzenie i funkcjonowanie tych punktów będzie koordynowane przez gminy na podstawie ustalonej przez rząd procedury oraz wytycznych opracowanych przez Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (PAGD).

Projektem ustawy proponuje się także doskonalenie systemu ostrzegania – precyzowanie procedur ostrzegania, przyznając Siłom Zbrojnym Litwy uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie ostrzegania ludności o zagrożeniu powietrznym i agresji militarnej. Ma to umożliwić szybsze informowanie ludności. Jednocześnie będą ulepszane przepisy dotyczące schronów – wprowadzone zostanie ich podział na 3 poziomy w zależności od zapewnianego poziomu ochrony.

Dodatkowo projekt przewiduje wzmocnienie procesu ewakuacji ludności. Instytucje państwowe i samorządowe oraz inne jednostki publiczne i podmioty gospodarcze będą miały obowiązek wcześniejszego przygotowania się do przeprowadzenia ewakuacji ludności, zgodnie z ustaloną przez rząd procedurą. Przygotowanie do ewakuacji ma być uwzględniane w planach zarządzania kryzysowego i planach ewakuacyjnych na poziomie państwowym.

Proponuje się także uzupełnienie systemu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej o trzy nowe zasady działania: integracja pozioma, współpraca cywilno-wojskowa oraz kontekstowość.

Po uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami, zmiany zostaną przekazane rządowi, a następnie parlamentowi. Jeśli zmiany zostaną zatwierdzone, wejdą w życie od stycznia 2027 roku.