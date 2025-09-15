MSW Litwy opracowało projekt ewakuacji ludności w sytuacjach kryzysowych

Projekt, uzgodniony z instytucjami państwowymi i samorządowymi, został przedłożony rządowi do zatwierdzenia.

Szef MSW Litwy zaznaczył, że opracowanie projektu jest odpowiedzią na zmieniające się realia bezpieczeństwa oraz na rosnącą potrzebę opracowania krajowego systemu ewakuacji ludności.

„Największa pomoc państwowa i priorytet podczas ewakuacji ludności będzie skierowana na ewakuację osób z niepełnosprawnościami, rodzin z małymi dziećmi, osób starszych, osób mieszkających w placówkach opiekuńczych oraz osób chorych. W projekcie Poradnika zaproponowany jest uniwersalny model prawny organizacji ewakuacji, obejmujący zarówno sytuacje kryzysowe w czasie pokoju, jak i reżimy prawne związane z mobilizacją i stanem wojennym w przypadku aktu agresji” – powiedział szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz.

Projekt określa wymagania dotyczące infrastruktury ewakuacji ludności, a także w zaproponowanym modelu organizacji ewakuacji uwzględniono nie tylko potrzeby ludzkie związane z ewakuacją i wszystkie niezbędne środki zapewniające ich zaspokojenie (żywność, pierwsza pomoc, transport, zakwaterowanie itp.), ale także potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz innych grup (takich jak kobiety w ciąży, osoby opiekujące się dziećmi poniżej 14. roku życia, osoby starsze, osoby korzystające z usług opieki społecznej, itp.), z uwzględnieniem tych potrzeb podczas organizowania ewakuacji.

Instytucje, kierując się tym Poradnikiem, będą mogły odpowiednio przygotować się do ewentualnej ewakuacji ludności, tj. w swoich planach zarządzania kryzysowego i sytuacjami nadzwyczajnymi przewidzą swoje działania, niezbędne zasoby, a także zaplanują i przeprowadzą ćwiczenia oraz szkolenia.

Aby umożliwić ludności opuszczenie niebezpiecznych terenów, ewakuacja ludności ma być ogłoszona możliwie jak najwcześniej przed wystąpieniem zagrożenia.

Zgodnie z Programem Wzmacniania i Rozwoju Ochrony Cywilnej, samorządy otrzymały wsparcie na przygotowanie tymczasowego zakwaterowania dla ewakuowanej ludności w obiektach ochrony zbiorowej. Na ten cel przeznaczone zostały 4,5 mln euro z funduszu obrony państwa.

Przyznane środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup niezbędnych środków do tymczasowego zakwaterowania ewakuowanych osób, takich jak składane łóżka, śpiwory, pojemniki na wodę pitną, zestawy pierwszej pomocy, meble, zestawy higieniczne i sanitarno-porządkowe, a także na zakup i montaż generatorów elektrycznych w obiektach ochrony zbiorowej.