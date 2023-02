Możliwość dla obywateli zostania niezależnymi obserwatorami wyborów

Organizacja publiczna „Białe Rękawiczki” („Baltosios pirštinės”) prowadzi otwartą rejestrację dla tych, którzy chcą zostać obserwatorami w zbliżających się wyborach do rad samorządów i merów. Akty prawne obowiązujące od kilku lat zasadają, że obserwatorami wyborów mogą być obywatele oddelegowani przez organizacje pozarządowe, daje każdemu prawo do udziału w obserwacji wyborów i do zapewnienia, że wybory są przejrzyste.