Monkevičius: rozważamy wcześniejsze zakończenie roku szkolnego

Minister wyjaśnił, że jeśli uda się zapanować nad pandemią, normalne życie szkolne powinno powrócić w końcu kwietnia lub na początku maja. W najgorszym wypadku rok szkolny zostanie zakończony zdalnie we wcześniejszym terminie. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu 2 tygodni.

Monkevičius zauważył, że ogromnym wyzwaniem będą zbliżające się egzaminy maturalne. Jeśli pandemia zakończy się do końca czerwca egzaminy można byłoby zorganizowaćw normalnym trybie. Padła również propozycja przeprowadzenia ich w sposób zdalny, jednak, zdaniem ministra, byłoby to bardzo trudne do wykonania.