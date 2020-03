Monkevičius: Egzaminy maturalne odbędą się, jeżeli kwarantanna zakończy się przed początkiem czerwca

vdu

„Zastanawiamy się również nad innymi scenariuszami. Jeśli kwarantanna potrwa do połowy lata, czy nawet do jesieni, musimy być na to przygotowani” – powiedział minister.

We środę sejmowy Komitet ds. Edukacji i Nauki zaapelował do ministerstwa, aby nie zrezygnowało z egzaminów maturalnych, zastępując je średnimi ocen.

Komitet sugeruje rozważenie opcji przełożenia sesji egzaminacyjnej lub składania egzaminów w trybie zdalnym, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Związek Uczniów Litwy na razie nie może zaprezentować jednego stanowiska w tej sprawie, ponieważ zanim nie rozpoczęło się nauczanie zdalne w szkołach, trudno ocenić jego efektywność.

W internecie pojawiają się petycje, nawołujące do odwołania tegorocznych egzaminów maturalnych.