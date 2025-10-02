Mniej kontroli, więcej wsparcia: rząd aktualizuje zasady zewnętrznej ewaluacji szkół

Wiceminister edukacji Jonas Petkevičius podkreśla, że obecna metodologia, nastawiona na nadzór i kontrolę, nie odpowiada odnowionej podstawie programowej opartej na wartościach i kompetencjach ani oczekiwaniom społecznym.

— „Chcemy przejść od mechanizmów kontroli do współpracy opartej na zaufaniu, konsultacji i innych form wsparcia udzielanego szkole. To ważne nie tylko dla zapewnienia jakości edukacji, ale też dla wzmocnienia prestiżu zawodu nauczyciela i dojrzewania szkoły jako instytucji” — zaznacza.

Kluczowe zmiany

Mniej biurokracji. Resort zapowiada zmniejszenie obciążeń administracyjnych szkół oraz przegląd kryteriów i wskaźników jakości.

Bez obowiązkowej hospitacji. Proponuje się rezygnację z obowiązkowego obserwowania lekcji przez zewnętrznych ewaluatorów, ponieważ takie obserwacje często nie dostarczają wartościowej informacji o pracy nauczyciela, a samym pedagogom powodują stres.

Decyzje bliżej szkoły. Lekcje mogliby obserwować wyznaczeni przez dyrekcję przedstawiciele, zaś sama szkoła podejmowałaby decyzje dotyczące doskonalenia jakości kształcenia.

Podstawa merytoryczna. Zewnętrzna ewaluacja ma być oparta na Koncepcji Dobrej Szkoły (Geros mokyklos koncepcija), dokumentach międzynarodowych oraz zasadach edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Rekomendacje po aktualizacji. Po odnowieniu koncepcji szkoły otrzymają zalecenia dotyczące doskonalenia działalności.

Konsultacje publiczne

NŠA przygotowuje publiczne konsultacje w sprawie zmian w zewnętrznej ewaluacji. O tym, jak rozpoznawać postęp szkół i jak wcielać w życie idee Dobrej Szkoły, rozmawiać będą naukowcy, nauczyciele, doświadczeni ewaluatorzy zewnętrzni oraz inni przedstawiciele społeczności edukacyjnych.

Wypracowane wnioski zostaną podsumowane i przekazane szkołom, a dialog z środowiskiem oświatowym będzie kontynuowany do czasu uzgodnienia ostatecznych wytycznych — takich, które wspierają trwały rozwój szkoły i zapewniają jakość kształcenia.