Mniej kontroli, więcej wsparcia: rząd aktualizuje zasady zewnętrznej ewaluacji szkół

Wiceminister edukacji Jonas Petkevičius podkreśla, że obecna metodologia, nastawiona na nadzór i kontrolę, nie odpowiada odnowionej podstawie programowej opartej na wartościach i kompetencjach ani oczekiwaniom społecznym.
— „Chcemy przejść od mechanizmów kontroli do współpracy opartej na zaufaniu, konsultacji i innych form wsparcia udzielanego szkole. To ważne nie tylko dla zapewnienia jakości edukacji, ale też dla wzmocnienia prestiżu zawodu nauczyciela i dojrzewania szkoły jako instytucji” — zaznacza.
Kluczowe zmiany
- Mniej biurokracji. Resort zapowiada zmniejszenie obciążeń administracyjnych szkół oraz przegląd kryteriów i wskaźników jakości.
- Bez obowiązkowej hospitacji. Proponuje się rezygnację z obowiązkowego obserwowania lekcji przez zewnętrznych ewaluatorów, ponieważ takie obserwacje często nie dostarczają wartościowej informacji o pracy nauczyciela, a samym pedagogom powodują stres.
- Decyzje bliżej szkoły. Lekcje mogliby obserwować wyznaczeni przez dyrekcję przedstawiciele, zaś sama szkoła podejmowałaby decyzje dotyczące doskonalenia jakości kształcenia.
- Podstawa merytoryczna. Zewnętrzna ewaluacja ma być oparta na Koncepcji Dobrej Szkoły (Geros mokyklos koncepcija), dokumentach międzynarodowych oraz zasadach edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
- Rekomendacje po aktualizacji. Po odnowieniu koncepcji szkoły otrzymają zalecenia dotyczące doskonalenia działalności.
Konsultacje publiczne
NŠA przygotowuje publiczne konsultacje w sprawie zmian w zewnętrznej ewaluacji. O tym, jak rozpoznawać postęp szkół i jak wcielać w życie idee Dobrej Szkoły, rozmawiać będą naukowcy, nauczyciele, doświadczeni ewaluatorzy zewnętrzni oraz inni przedstawiciele społeczności edukacyjnych.
Wypracowane wnioski zostaną podsumowane i przekazane szkołom, a dialog z środowiskiem oświatowym będzie kontynuowany do czasu uzgodnienia ostatecznych wytycznych — takich, które wspierają trwały rozwój szkoły i zapewniają jakość kształcenia.