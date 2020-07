Młodzież chętnie wybiera studia pedagogiczne

300 euro stypendium dla studentów, którzy zdecydują się na studia pedagogiczne i 200 euro dla tych, którzy wybiorą kierunki rolnicze lub studia w regionie. Zdaniem Ministerstwa Oświaty, większe stypendium przyciągnęło w tym roku młodzież na kierunki pedagogiczne, jednak nadal prym wiodą studia społeczne. Sporo osób wybiera również inżynierię.

W tym roku termin rekrutacji na studia został przedłużony do 18 sierpnia. Jedynie szkoły zawodowe na podania czekają do 7 sierpnia (dotyczy osób z wykształceniem podstawowym) i do 18 sierpnia (dotyczy osób z wykształceniem średnim).

Na podst. lrt.lt; inf. wł.