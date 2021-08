Miting pod Sejmem

Protestujący trzymają litewskie flagi, plakaty popierające tradycyjną rodzinę, wyrażająće sprzeciw wobec szczepień i domagjące się dymisji rządu.

Na placu pod biblioteką im. Martynasa Mažvydasa protestujący postawili szubienicę z napisem „Miejsce dla litewskich zdrajców”. Tłum nieustannie skanduje „Seimas, lauk”. Na miejscu protestu dyżurują policjanci, ale jak do tej pory nie zarejestrowano żadnych incydentów.

Korespondent portalu delfi.lt napisał, że część protestujących wyraża swój protest także wobec tradycyjnych mediów.

„Myślę, że dla wszystkich jest jasne, dlaczego tu jesteśmy, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie musisz nic mówić, nie widzę potrzeby, aby ci cokolwiek wyjaśniać, ponieważ nie jest jasne, co napiszesz. Nie napiszesz to, co powinnaś napisać” – powiedział jeden z proestujących.

Protest przeciwko ograniczeniom w Sejmie: domaganie się zniesienia Paszportu Okazjonalnego i dymisji rządu

Zaufaj tylko swojej rodzinie, nie myśl o zaangażowaniu w proces polityczny

W wydarzeniu bierze udział wielu Żmudzin z flagą swojego regionu. Próbując porozmawiać z jedną rodziną, Delfi zmierzyła się z nieufnością do tradycyjnych mediów.

Premier Ingrida Šimonytė, komentując we wtorek w Sejmie protest przeciwko obowiązkowym szczepieniom, po raz kolejny podkreśliła rosnącą liczbę zgonów z powodu koronawirusa i rosnące obciążenie szpitali. I. Šimonytė podkreśliła, że ​​rząd nie będzie nikogo szczepił siłą, ale luksus nieszczepienia będzie kosztował.

„Wczoraj zmarły jeszcze dwie osoby. Z kilkunastu osób, które zmarły w sierpniu, zaszczepiono tylko jedną i tylko jedną dawką. Dziesiątki osób codziennie trafia do szpitali – od 30 do 40 osób należy ponownie zaopatrzyć w tlen, aby mogli oddychać. (…)

Jeśli ktoś myśli, że można to zignorować, to jest ich wola. Nikt ich nie zaszczepi siłą. Jeśli jednak system opieki zdrowotnej jest zagrożony, a niestety zagrożenie to rośnie, bo liczba zajętych łóżek ogranicza inne usługi medyczne, gdyż osoby, które nie zdecydowały się na szczepienie leżą teraz w szpitalach.

Premier podkreśliła, że obowiązkiem rządu jest ochrona systemu opieki zdrowotnej, uniknięcie kolejnej kwarantanny, jak to miało miejsce w ubiegłym roku.