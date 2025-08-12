Ministrowie środowiska i rolnictwa: nie jesteśmy członkami „Świtu nad Niemnem”

– „Kwestii członkostwa Rimantasa Mockusa w organizacji politycznej nie komentujemy” – przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości.
Poderskis podkreślił, że nie rozmawiał z liderem ugrupowania Remigijusem Žemaitaitisem o wstąpieniu do partii.
– „Przyszedłem tu, by wykonywać pracę zgodnie z programem rządu i tym się zajmuję” – powiedział.
– „Przynajmniej w tej chwili nie interesuje mnie udział w działalności partii politycznych ani ruchów politycznych” – dodał Hofmanas.
Ich wypowiedzi to reakcja na słowa Žemaitaitisa, który zapowiedział, że partia chce obsadzać w przyszłym rządzie stanowiska ministrów swoimi członkami. Polityk zaznaczył jednak, że nie oznacza to konieczności wymiany obecnych szefów resortów, ponieważ część z nich mogła już wstąpić do partii – nie wskazał jednak nazwisk, powołując się na ochronę danych osobowych.
Zgodnie z umową koalicyjną „Świt nad Niemnem” obsadza stanowiska ministrów środowiska, rolnictwa i sprawiedliwości. Prezydent Gitanas Nausėda już jesienią ubiegłego roku zapowiadał jednak, że z powodu problemów wizerunkowych ugrupowania nie powoła na ministrów osób będących jego członkami.
Zmiany w rządzie następują po rezygnacji w ubiegłym tygodniu premiera Gintautasa Paluckasa. Na jego miejsce socjaldemokraci nominowali obecną minister opieki społecznej i pracy Ingę Ruginienė.