Ministrowie środowiska i rolnictwa: nie jesteśmy członkami „Świtu nad Niemnem”

– „Kwestii członkostwa Rimantasa Mockusa w organizacji politycznej nie komentujemy” – przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Poderskis podkreślił, że nie rozmawiał z liderem ugrupowania Remigijusem Žemaitaitisem o wstąpieniu do partii.

– „Przyszedłem tu, by wykonywać pracę zgodnie z programem rządu i tym się zajmuję” – powiedział.

fot. Lukas Balandis/BNS.

– „Przynajmniej w tej chwili nie interesuje mnie udział w działalności partii politycznych ani ruchów politycznych” – dodał Hofmanas.

fot. BNS/Paulius Peleckis

Ich wypowiedzi to reakcja na słowa Žemaitaitisa, który zapowiedział, że partia chce obsadzać w przyszłym rządzie stanowiska ministrów swoimi członkami. Polityk zaznaczył jednak, że nie oznacza to konieczności wymiany obecnych szefów resortów, ponieważ część z nich mogła już wstąpić do partii – nie wskazał jednak nazwisk, powołując się na ochronę danych osobowych.

Zgodnie z umową koalicyjną „Świt nad Niemnem” obsadza stanowiska ministrów środowiska, rolnictwa i sprawiedliwości. Prezydent Gitanas Nausėda już jesienią ubiegłego roku zapowiadał jednak, że z powodu problemów wizerunkowych ugrupowania nie powoła na ministrów osób będących jego członkami.

Zmiany w rządzie następują po rezygnacji w ubiegłym tygodniu premiera Gintautasa Paluckasa. Na jego miejsce socjaldemokraci nominowali obecną minister opieki społecznej i pracy Ingę Ruginienė.