Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło nowe zasady izolacji

„W tym trudnym czasie należy skupić się na tym, co i jak należy robić. Nie powinno być żadnych wyjątków ani wahań. Pozwoli to zaoszczędzić cenny czas i zmaksymalizować ochronę społeczeństwa i prawdopodobnie uratować życie. Lekceważenie zasad nie będzie tolerowane – jest to wyraźnie określone w tym prawie” – mówi minister zdrowia Aurelijus Veryga.

Każdy, kto musi się odizolować, nie będzie mógł opuścić domu bez pozwolenia pracownika służby zdrowia. Podobnie w okresie izolacji zabronione będzie przyjmowanie gości, a żywność, lekarstwa lub inne artykuły gospodarstwa domowego muszą być dostarczane zdalnie lub przez osoby nieizolowane.

Konieczne jest codzienne mierzenie temperatury. W przypadku pogorszenia stanu zdrowotnego, należy zwrócić się do pogotowia.

W nowych przepisach czytamy, że osoba podejrzana o COVID-19 musi być odizolowana od innych osób w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z oddzielną wanną i toaletą.

Jeśli się mieszka w jednym pomieszczeniu ze zdrowymi osobami, należy używać oddzielnych sztućców, odpady zaś wyrzucać do osobnych pojemników na śmieci. Potrzebna jest też częsta dezynfekcja wszystkich powierzchni i wentylacja pomieszczeń przynajmniej kilka razy dziennie.

Od poniedziałku każda osoba odwiedzająca lekarza i podejrzana o zainfekowanie COVID-19, zostanie zwolniona do domu dopiero po podpisaniu nowo zatwierdzonej zgody na izolację.

Każdej takiej osobie będzie skierowany specjalista, który będzie musiał kontaktować się z zarażonym co najmniej raz na 48 godzin w celu monitorowania stanu i dostosowania procesu leczenia lub zapewnienia, że osoba ta zostanie hospitalizowana w odpowiednim czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.