Ministerstwo Zdrowia zaostrza wymagania dla sklepów obsługujących ludzi bez Paszportu Możliwości

Od piątku sklepy, apteki i targowiska, które nie wymagały Paszportu Możliwości, będą miały dwa scenariusze: albo pracować wyłącznie z Paszportami Możliwości, albo regulować przepływ klientów i zapewnić minimalną powierzchnię 30 metrów kwadratowych na klienta.

W czasie kwarantanny obowiązkowa minimalna powierzchnia na klienta była o połowę mniejsza.

Ograniczenie, które wchodzi w życie w piątek, jest krytykowane przez apteki, ponieważ nie zostały one objęte wyjątkiem. Oznacza to, że mniejsze apteki o powierzchni poniżej 30 metrów kwadratowych będą mogły przyjąć jednorazowo tylko jednego klienta. Farmaceuci twierdzą, że spowoduje to problemy w miastach i wsiach, w których nie ma dużych aptek.

Duże sieci handlowe zapowiedziały, że dostosują się do zaktualizowanych wymogów pracy, tymczasem sieć „Lidl” zapowiedziała, że będzie obsługiwać tylko tych klientów, którzy posiadają Paszport Możliwości.