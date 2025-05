Ministerstwo Zdrowia: szybsza pomoc ważniejsza niż nazwisko lekarza

Część organizacji pacjenckich krytycznie oceniła pilotażowy projekt Ministerstwa Ochrony Zdrowia Litwy, który przewiduje rejestrację pacjentów nie do konkretnego lekarza, lecz do gabinetu specjalisty danej dziedziny. Resort tłumaczy jednak, że nowa praktyka miałaby być stosowana wyłącznie w sytuacjach, gdy najważniejszy jest szybki dostęp do pomocy medycznej.