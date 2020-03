Ministerstwo Transportu i Komunikacji lotami czarterowymi na Litwę przetransportowało już 2526 obywateli

vdu

„Gdy 13 marca Litwa wprowadziła kwarantannę, a państwa zaczęły zamykać swoje granice, część obywateli, pozostałych za granicą, znalazło się w sytuacji nie do pozazdroszczenia, – powiedział minister transportu i komunikacji Jarosław Narkiewicz. – Doskonale rozumiemy, jak ważny mieszkańcom jest powrót do kraju, jak nie chcą przez czas nieokreślony pozostawać daleko od swoich bliskich. Ministerstwo Transportu i Komunikacji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych stworzyło świetny zespół, który dołożył wszelkich starań, aby przywieźć mieszkańców z powrotem na Litwę“.

W tym okresie, t. zn. do 27 marca, Ministerstwo Transportu i Komunikacji, dla pozostałych za granicą mieszkańców Litwy zorganizowało 17 lotów komercyjnych – m.in. z Hiszpanii, Francji, Holandii, Polski, indonezyjskiej wyspy Bali, Wielkiej Brytanii, Danii oraz Norwegii. Pasażerowie byli przewożeni przez litewskich przewoźników „Tez Tour”, „Kidy Tour” i linie lotnicze DAT. W sumie w ramach takich lotów wróciło 2526 pasażerów.

Minister transportu i komunikacji Jarosław Narkiewicz mówił, iż 18 marca odbył się pierwszy płatny lot z Teneryfy do Wilna – nim na Litwę powróciło 169 mieszkańców Litwy. Tego samego dnia, drugim lotem do domu powrócili 132 obywatele naszego kraju. Następnego dnia odbył się lot z Walencji – tym razem przyleciało 213 osób. 25 marca z Alicante lotem łączonym do Wilna przyleciało 105 pasażerów.

Dwa dni później, 20 marca, zaczęło się transportowanie pasażerów ze stolicy Francji, Paryża. Pierwszym lotem do kraju powróciło 207 mieszkańców, a kilka dni później – następnych 96.

Pomoc została udzielona również naszym obywatelom, którzy utknęli w Holandii. Zorganizowano dwa loty, którymi z Amsterdamu powróciło 362 mieszkańców naszego kraju.

Po długich negocjacjach z Polską zorganizowano lot z Warszawy do Wilna. Osoby, które mogły przybyć do Warszawy z dalekich krajów, zostały zaproszone do skorzystania z tego lotu. 20 marca 69 mieszkańców Litwy przyleciało ze stolicy Polski.

O pomoc w powrocie do kraju poprosili również obywatele Litwy, którzy utknęli na lubianej przez Litwinów indonezyjskiej wyspie Bali. Do przetransportowania tych ludzi został zorganizowany specjalny lot łączony Bali-Wilno-Alicante. Samolotem do Wilna przybyło 113 obywateli Litwy, a stamtąd do Alicante leciało 34 obywateli Hiszpanii oraz 32 studentów, którzy uczą się w tym kraju.

„Najwięcej obywateli Litwy powróciło lub wyraża chęć powrotu z Wielkiej Brytanii, – mówi Narkiewicz. – Do piątku zorganizowaliśmy 4 loty Londyn – Wilno, a w samolotach było pełno pasażerów. W sumie z Londynu przyleciało 878 osób. Tymczasem mniejszymi samolotami była możliwość powrotu ze Skandynawii. Dwoma lotami z Oslo na Litwę powróciło 132 pasażerów, a z Danii – 50“.

Ze względu na potrzeby osób, które chcą powrócić do kraju, wyjątkowo 28 i 29 marca zostały zorganizowane dodatkowe loty z Londynu. Bilety na nie są już wykupione.

Obywatele Litwy, którzy utknęli za granicą, do domu powrócili korzystając z usług innych przewoźników. Przez Warszawę powrócili m.in. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Dominiki, Tajlandii, państw Afryki, Indii. Szacuje się, że w sumie z odległych krajów wróciło 69 osób.