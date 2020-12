Ministerstwo Środowiska przeznaczyło ponad 0,5 mln. euro na walkę z barszczem Sosnowskiego

Wsparcie udzielane jest dla samorządów Możejek, Onikszt, Kiejdan, Szawli, Telsz, Kłajpedy, Trok, Ignaliny, rejonu wileńskiego oraz miasta Wilna i innych.

Projekty będą musiały zostać zrealizowane maksymalnie w ciągu trzech lat.

Barszcz Sosnowskiego będzie niszczony tylko na działkach państwowych lub gminnych zgodnie z przygotowanym planem działań.

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie ekspansywną, rozprzestrzenia się w zaskakującym tempie. W dodatku chwast jest silnie toksyczny. W soku barszczu Sosnowskiego znajdują się niebezpieczne dla skóry związki, które mogą powodować oparzenia I, II a nawet III stopnia. Co ciekawe, objawów poparzeń nie widać od razu. Pojawiają się dopiero od 8 do 12 godzin po nasłonecznieniu soku na skórze. Poparzenia przez barszcz Sosnowskiego mogą utrzymywać się nawet wiele lat. Znane są przypadki, kiedy blizna po kontakcie z tą rośliną utrzymywała się nawet do 8 lat.