Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian w systemie dotacyjnym partii politycznych

Zgodnie z przygotowanymi poprawkami, w roku wyborów środki pieniężne będą asygnowane nie uwzględniając najnowszych wyników – w listopadzie więc dotacje byłyby udzielane według wyników poprzednich wyborów, a nie najnowszych, które odbędą się w październiku.

Nowelizację resort sprawiedliwości przygotował zgodnie z orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego, że dotacje partiom politycznym w roku wyborów są słusznie udzielane bez oceny wyników najnowszych wyborów.

Spór wynikł po tym, gdy zaraz po wyborach sejmowych w 2016 r. GKW wyasygnowała środki finansowe partiom na podstawie wyników wyborów w 2012 r.

Dotacje partie polityczne otrzymują dwa razy do roku – do 15 kwietnia i do 15 listopada.