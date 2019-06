vdu

Zajęcia w klasach są być krótsze, jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniu przekroczy 28 stopni Celsjusza.



We wtorek i we środę w kraju będzie dominować termiczne odczucie gorąca. We wtorek słupki rtęci przekroczą 30 kresek w okręgach olickim, mariampolskim i tauroskim, natomiast we środę takie wartości będą notowane w całym kraju, lokalnie zagrzeje się do 33 stopni w cieniu.



We środę w drugiej połowie dnia spodziewane są przelotne opady deszczu i burze.