Ministerstwo Oświaty: Nie będzie powrotu do nauki zdalnej

Minister oświaty Jurgita Šiugždinienė oznajmiła, że decyzja w sprawie przedłużenia ferii zapadnie na dzisiejszym posiedzeniu rządu.

Wczoraj premier Ingrida Šimonytė powiedziała, że uwzgledniając to, iż ok. jednej trzeciej nowych przyaodkow COVID-19 potwierdza sie wśród dzieci i młodzieży, dluższe ferie mogą zadziałać jak przerwanie łancucha infekcji.

Jak dodała, wzrasta poziom odporności na COVID-19 wśród dzieci i młodzieży, jednak wyraziła ubolewanie, że to się dzieje za sprawą zachorowań.

Wcześniej Ministerstwo Oświaty potwierdziło, że przygotowuje się do konsultacji z ekspertami na temat sytuacji epidemiologicznej w szkołach. W placówkach edukacyjnych obecnie notuje się ponad połowę wszystkich aktywnych ognisk wirusa w kraju. Jesienne ferie w szkołach mają się rozpocząć 3 listopada i potrwać do 8 listopada.