Ministerstwo Ochrony Środowiska chce skrócić procedury oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z przygotowanymi przez resort poprawkami do ustawy o ocenie oddziaływania planowanej działalności gospodarczej na środowisko, procedury mają zostać uproszczone. Projekt wkrótce trafi pod obrady rządu, a następnie zostanie przedłożony Sejmowi podczas jesiennej sesji.

Według ministerstwa, nowe przepisy zmniejszą obciążenia administracyjne i prawne.

– „Analiza procesu PAV pokazuje, że terminy rozpatrywania dokumentów są nieuzasadnienie długie, często ich się nie przestrzega, a sam proces jest blokowany przez inne bariery biurokratyczne. Musi on być przejrzysty i zrozumiały zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i dla społeczeństwa” – zaznaczył w komunikacie wiceminister ochrony środowiska Tomas Vaitkevičius.

Resort proponuje, by Agencja Ochrony Środowiska oraz inne instytucje opiniowały dokumenty równolegle. Obecnie agencja rozpoczyna pracę dopiero po ich zatwierdzeniu przez Departament Dziedzictwa Kulturowego, Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego oraz samorządy.

Ministerstwo podkreśla, że proponowane zmiany przyspieszą procedury, nie ograniczając prawa obywateli do udziału w procesie ani nie obniżając jego jakości. Terminy przeznaczone na zapoznanie się społeczeństwa z dokumentacją i zgłaszanie uwag pozostaną bez zmian.

W ostatnim czasie pojawiły się kontrowersje dotyczące nowych zasad PAV, m.in. w związku z oceną wpływu farm wiatrowych na ptaki oraz wymogami dla tworzenia strzelnic.

Na początku sierpnia wiceminister Vaitkevičius zapowiadał zmiany, które mają uczynić proces oceny bardziej przejrzystym, obiektywnym i sprawnym. Z kolei wiceminister ochrony kraju Tomas Godliauskas wskazywał wówczas, że strzelnice powinny być objęte szczególnymi regulacjami ze względu na ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju infrastrukturę.