Ministerstwo Edukacji prowadzi konsultacje ze szkołami w sprawie zaktualizowanych programów nauczania

„Ostatnio pojawiły się propozycje zaprzestania aktualizacji programu nauczania. Oznaczałoby to, że dziesiątki tysięcy uczniów rok później dotrze do nowych treści edukacyjnych, odpowiednich tematów i rozwoju kompetencji potrzebnych w życiu, podczas gdy niektórzy nie dotrą w ogóle, a inni będą musieli wrócić do starych programów” – mówi wiceminister edukacji, nauki i sportu Ramūnas Skaudžius.

W przestrzeni publicznej pojawiły się ostatnio głosy krytyki pedagogów, że począwszy od nowego roku akademickiego proces kształcenia według zaktualizowanych programów nie jest gotowy, brakuje materiałów metodycznych i podręczników.

Zgodnie z decyzją ministerstwa, od września uczniowie klas 1, 3, 5, 7, 9 i 11 (III gimnazjalna) rozpoczną naukę według zaktualizowanych programów kształcenia ogólnego. W roku akademickim 2024-2025 wszystkie zajęcia będą odbywać się według zaktualizowanych programów.

W tym roku akademickim przedszkolaki i jedenastoklasiści uczący się języka polskiego jako ojczystego, uczący się według zaktualizowanych programów, w kwietniu przystąpili do sprawdzianu pośredniego, co jest częścią przyszłorocznej matury.