Minister transportu nie komentuje propozycji objęcia stanowiska szefa ochrony kraju

„Pracuję jako minister transportu, koncentruję całą swoją pracę w tym obszarze i nadal planuję pełnić funkcję ministra transportu – powiedział minister transportu i komunikacji Litwy, Juras Taminskas. „Tak jak wczoraj, tak jak przedwczoraj, tak i dzisiaj pracowałem, pracuję i nadal planuję pracować jako minister transportu”- dodał.

Z informacji przekazanych przez źródła agencji BNS wynika, że we wtorek podczas zaplanowanego posiedzenia zarządu i prezydium socjaldemokratów premier Inga Ruginienė miała przedstawić osobom partyjnym kandydaturę J. Taminskasa na szefa Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jednakże posiedzenia zostały odwołane. Lider socjaldemokratów, Mindaugas Sinkevičius, twierdzi, że decyzja ta została podjęta, ponieważ potrzeba trochę więcej czasu na konsultacje w sprawie kandydatury. Z kolei premier zapewnia, że posiedzenia zostały odwołane, ponieważ priorytetem jest teraz radzenie sobie z zagrożeniem związanym z przemytniczymi balonami.

Media informują, że decyzja ta została podyktowana sceptycznym podejściem prezydenta Gitana Nausėdy do tej kandydatury. Głowa państwa stwierdziła, że na stanowisko ministra obrony powinien zostać powołany ktoś, kto dobrze zna system.

I. Ruginienė publicznie mówiła, że ma więcej niż jednego kandydata na ministra obrony, jednak nie ujawniała, czy wśród nich znajduje się także J. Taminskas.

J. Taminskas kieruje Ministerstwem Transportu od ponad miesiąca, wcześniej pełnił funkcję wiceministra w rządzie Gintauta Palucko.

Polityk pracował także jako doradca ds. prawa w Litewskim Stowarzyszeniu Samorządów, a wcześniej jako doradca w Biurze Komitetu ds. Administracji Publicznej i Samorządów Sejmu oraz w Biurze ds. Praw Człowieka przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Sejmu.

J. Taminskas posiada tytuł magistra prawa, uzyskany na Uniwersytecie Wileńskim.

Redakcja ZW.LT przypomina, że wcześniej Dovilė Šakalienė, która kierowała systemem obrony narodowej, opuściła stanowisko ministra, tracąc zaufanie premier po dyskusjach na temat finansowania obrony w przyszłym roku.

Wśród potencjalnych kandydatów na zastąpienie D. Šakalienė wymieniano dotychczasowych wiceministrów ochrony kraju, Tomasa Godliauskasa i Karolisa Aleksę. Ostatniego z nich, po rezygnacji socjaldemokratki, wskazała jako pierwszy wybór.