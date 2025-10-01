Minister sprawiedliwości: propozycja likwidacji Sądu Konstytucyjnego jest absurdalna

„Jest to naprawdę fantasmagoryczna propozycja, powiedziałabym, ponieważ mamy system sądownictwa, który skutecznie działa na Litwie i musimy go wzmacniać, podejmując działania na rzecz zwiększenia zaufania do wymiaru sprawiedliwości w Litwie” – powiedziała minister sprawiedliwości, Rita Tamašunienė. „To zależy nie tylko od sądów, ale także od naszych obywateli, od świadczonych usług, całego sektora publicznego” – dodała.

Redakcja ZW.LT przypomina, że po przedstawieniu przez Sejm trzech kandydatur na sędziów Sądu Konstytucyjnego, w tym wieloletniego socjaldemokraty Juliusa Sabatauskasa, R. Žemaitaitis wezwał do likwidacji tej instytucji i utworzenia specjalnego wydziału konstytucyjnego w Litewskim Sądzie Najwyższym.

Według R. Žemaitaitisa Sąd Konstytucyjny stał się instytucją polityczną, podczas gdy w Europie istnieje wiele przypadków, w których kontrolę nad prawem konstytucyjnym sprawuje sąd najwyższy.

Opozycja krytykuje kandydaturę J. Sabatauskasa, zaproponowaną przez przewodniczącego Sejmu, nazywając to „wadliwą praktyką”, podczas gdy socjaldemokraci przypominają, że w poprzedniej kadencji podobnie postąpili konserwatyści, delegując Stasisa Šedbarasa.

R. Žemaitaitis nazwał wybór Sabatauskasa na sędziego „intelektualną aferą” konserwatystów.

Kandydatury na sędziów Sądu Konstytucyjnego są rozpatrywane przez Komisję Prawa i Porządku Prawnego Sejmu podczas zamkniętego posiedzenia, a następnie przedstawiane Parlamentowi. Parlament podejmuje decyzję w tej sprawie w głosowaniu tajnym.

Sąd Konstytucyjny składa się z dziewięciu sędziów, a co trzy lata jest odnawiany o jedną trzecią. Ta aktualizacja ma nastąpić wiosną przyszłego roku, jednak nazwiska kandydatów muszą być ogłoszone na sześć miesięcy przed tą zmianą.