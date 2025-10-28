Minister sprawiedliwości: budżet na przyszły rok nie obejmuje budowy więzienia w Szawlach

„Wszystkie ministerstwa otrzymały od premierki zadanie oceny wszystkich projektów finansowych i inwestycyjnych oraz określenia ich potrzeby. Chciałabym zaznaczyć, że w przyszłorocznym budżecie nie ma przewidzianych środków na budowę więzienia w Szawlach. Tym bardziej, że nie ma jeszcze decyzji Sądu Najwyższego, nie wiemy, jaki będzie ostateczny wynik tej sprawy” – w wywiadzie dla portalu LRT powiedziała minister sprawiedliwości Litwy, Rita Tamašunienė.

Przypomnijmy, że Litewski Sąd Apelacyjny w czerwcu orzekł, iż Służba Więzienna musi zakończyć przetarg na budowę i zarządzanie niemal 57-milionowym projektem więzienia w Szawlach. Projekt ten był realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Decyzja zapadła z powodu nieprawidłowo sformułowanych warunków przetargowych.

Obecnie oczekuje się na decyzję Sądu Najwyższego Litwy w tej sprawie.

Zgodnie z R. Tamašunienė, podczas rozpoczęcia jej pracy jako ministra, z Litewską Służbą Więzienną omówiono możliwość skorzystania ze środków Funduszu Norweskiego na poprawę sytuacji w więzieniach.

Minister dodała, że obecnie przeprowadzany jest audyt działalności Służby Więziennej, a po jego zakończeniu zostaną podjęte decyzje, czy rozpocząć dochodzenie w sprawie możliwych wykroczeń służbowych w odniesieniu do szefa tej instytucji, Mindaugasa Kairisa.

Wspomniany funkcjonariusz otrzymał już kilka kar dyscyplinarnych. R. Tamašunienė stwierdziła, że na podstawie posiadanych przez nią materiałów „nie wszystko wygląda dobrze i przejrzyście, widać luki”.

Rząd ówczesnego premier Gintautasa Paluckasa planował zwolnić M. Kairisa z funkcji z powodu nałożonych kar, jednak po złożeniu skargi do organów ścigania na działania ówczesnego ministra sprawiedliwości Rimantasa Mockausa, funkcjonariusz uzyskał status sygnalisty.