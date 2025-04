Minister Ruginienė liczy na porozumienie w sprawie podwyżki MMA

„Na pewno minimalne wynagrodzenie na pewno wzrośnie w przyszłym roku, to również obowiązek naszego rządu, aby ten wzrost był, ale dzisiaj to dopiero pierwszy dzień, musimy wysłuchać opinii Banku Litwy (…). Po tej prognozie wszystkie trzy strony będą musiały wrócić do pracy w swoich zadaniach” – w rozmowie z Radiem LRT powiedziała minister opieki społecznej i pracy Litwy, Inga Ruginienė.