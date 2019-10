Minister oświaty: Wynagrodzenia dla nauczycieli zwiększą się o ponad 9 proc.

vdu

Minister omówił dziś ten temat z przedstawicielami dwóch związków zawodowych nauczycieli.

W tym roku na resort oświaty zostało przeznaczonych ponad 1 mld 237 mln euro. W przyszłym roku rząd proponuje zwiększenie finansowania do 1 mld 280 mln.

Pedagodzy tymczasem liczyli, że budżet zostanie zwiększony nie o 55,5 mln euro, a o blisko 118 mln, jak to przewiduje podpisane w lipcu 2017 r. porozumienie zespołowe.

Rząd uważa, że takie porozumienie nie ma mocy prawnej, ponieważ nie przytaknęły mu ministerstwo finansów i rząd.

Związki zawodowe pracowników oświaty i nauki oskarżyły rząd o to, że nie wywiązuje się on ze swoich zobowiązań. Zapowiedziały one strajk, który się odbędzie w końcu listopada, jeśli budżet nie zostanie zaktualizowany.