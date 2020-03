Minister Oświaty: Większość szkół jest gotowa na nauczalne zdalne

vdu

„85 procent szkół poinformowało nas, jak wygląda sytuacja w ich placówkach. Prawie osiem procent z nich miało jeszcze problemy do rozwiązania. Dwa najważniejsze – to brak sprzętu oraz przygotowanie nauczycieli” – powiedział Monkevičius na konferencji prasowej.

Aby zapewnić możliwość nauki dzieciom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji finansowej, ministerstwo kupuje 35 tys. komputerów. Mniej więcej tyle dzieci nie ma dostępu do nauki zdalnej w domu. Według ministra, komputery powinny zostać dostarczone do uczniów do końca przyszłego tygodnia.

„Najwyraźniej nie dostarczymy wszystkich komputerów od razu, ale przywieziemy po 5-8 tys. każdego tygodnia” – powiedział minister.

Nauczanie zdalne rozpoczyna się w poniedziałek.