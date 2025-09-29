Minister ochrony kraju: porozumienie w sprawie nowego poligonu możliwe w ciągu kilku tygodni

„Ocena ze strony wojska została już w pełni przekazana. Mamy nadzieję, że w tym tygodniu odbędą się pewne procesy polityczne, które pozwolą nam kontynuować działania. Z naszej strony wszystkie przygotowania zostały już zakończone, mamy gotowe inicjatywy ustawodawcze, które będą musiały zostać przedstawione w Sejmie” – powiedziała szefowa litewskiego resortu ochrony kraju, Dovilė Šakalienė.

Jak dodała, konieczne są jeszcze decyzje polityczne na najwyższym szczeblu, „wraz z samorządem”.

„Ten proces trochę trwa, ponieważ musimy porozumieć się z samorządami, ale naprawdę nie chcemy powtarzać sytuacji z ostatniego razu, kiedy pojawił się opór, złość i brak porozumienia. Na pewno nie mamy teraz luksusu czasu” – podkreśliła Šakalienė. „Chciałabym, aby to zajęło tygodnie, a nie miesiące” – dodała.

Minister wielokrotnie zaznaczała, że wszystko zależy od „gotowości samorządów do współpracy”.

D. Šakalienė wcześniej obiecała, że pod koniec sierpnia zostaną wybrane dwie najbardziej odpowiednie lokalizacje dla nowych poligonów, jednak ze względu na opóźnienia w tworzeniu rządu prace te się wydłużyły.

Redakcja ZW.LT przypomina, że jeden z poligonów ma mieć wielkość brygady, czyli około 20 tysięcy hektarów. W sprawie drugiego poligonu jego wielkość wciąż nie jest określona. Wcześniej jako najbardziej odpowiednią lokalizację wskazywano Południową Litwę.

Program rządu zakłada utworzenie jednego poligonu w Litwie, który pomieściłby siły o wielkości brygady.

Nie jest jeszcze jasne, ile czasu zajmie budowa poligonów, jednak wstępnie szacuje się, że może to potrwać około czterech lat.

Poszukiwanie lokalizacji dla nowego poligonu o wielkości brygady w Litwie jest częścią budowy narodowej dywizji, zwiększania liczby żołnierzy sojuszniczych, wzrostu liczby rekrutów i rezerwistów oraz zakupu nowego sprzętu wojskowego.

Niemcy zapowiedziały, że do 2027 roku rozmieszczą na Litwie niemiecką brygadę składającą się z kilku tysięcy żołnierzy.

Na Litwie znajduje się obecnie dziewięć poligonów.