Aktywna faza ćwiczeń rozpoczęła się w zeszłym tygodniu, a w poniedziałek rozpoczął się drugi etap, w którym są trenowane działania ofensywne sąsiadujących państw.

„Różnica w porównaniu do poprzednich ćwiczeń polega nie tylko na tym, że zakres tych ćwiczeń jest znacznie mniejszy niż w przeszłości, ale także na tym, że tym razem dużą uwagę przykłada się do wykorzystania dronów” – w wywiadzie dla LRT powiedziała minister ochrony kraju Litwy, Dovilė Šakalienė.

Według danych wywiadu Litwy, w ćwiczeniach „Zapad” ma wziąć udział około 30 tys. żołnierzy, z czego w Białorusi ma ich być do 8 tys., a w Kaliningradzie do 4 tys. Żołnierzy. Celem ćwiczeń jest demonstrowanie siły wobec Zachodu.

Rosja oraz część analityków twierdzi, że w 2021 roku w ćwiczeniach „Zapad”, które odbyły się zaledwie kilka miesięcy przed rozpoczęciem inwazji Rosji na Ukrainę, wzięło udział około 200 tys. żołnierzy. Wówczas litewski wywiad podawał mniejsze liczby – około 60 tys. żołnierzy.

Minister Šakalienė zaznaczyła, że prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów w trakcie ćwiczeń pozostaje wysokie, jednak nie ma informacji, które sugerowałyby, że „zostały zaplanowane działania mające na celu naruszenie przestrzeni powietrznej Litwy lub prowokowanie” sytuacji.

„Rosja stara się obecnie pokazać, że mimo zaangażowania w Ukrainie, ma dodatkowe zdolności wojskowe i rozwija je” – mówiła szefowa resortu ochrony kraju.

Równocześnie z ćwiczeniami „Zapad”, na Litwie odbywają się różne manewry wojskowe, w których bierze udział około 17 tys. żołnierzy.

Na początku września rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe „Perkūno griausmas”, a także niemieckie ćwiczenia polowe „Grand Eagle 25” (Wielki Orzeł), w których uczestniczy około 2 tys. żołnierzy z niemieckiej 37. Brygady. Zostaną oni dołączeni do sił już stacjonujących w kraju.

Zgodnie z D. Šakalienė, w sobotę w rosyjskich źródłach informacyjnych aktywnie rozpowszechniano materiały, które dokumentowały reakcje na ćwiczenia „Wielkiego Orła”.

„Bardzo aktywnie pisano także o misji NATO „Eastern Sentry”. Nasza reakcja została opisana jako wywoływanie niepokoju, jako agresywna. Tak widzą te ćwiczenia” – powiedziała minister Šakalienė.

Minister zapewniła również, że ostatnio nie odnotowano żadnych naruszeń przestrzeni powietrznej.

Takie wypowiedzi minister były odpowiedzią na komentarze byłego przewodniczącego Sejmu, demokrata Sauliusa Skvernelisa, który sugerował, że Ministerstwo Obrony Narodowej może ukrywać informacje o dronach, które naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy.

Skvernelis wskazał, że po tym, jak Polska poinformowała o 19 naruszeniach przestrzeni powietrznej, drony mogły także przekroczyć litewską granicę.