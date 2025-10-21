Minister ochrony kraju: niepewność zaufania utrudnia dalszą pracę

D. Šakalienė zapowiedziała, że najpóźniej we wtorek spotka się ze swoim zespołem, aby omówić, co dalej.

„Tak już pracuję – zespołowo. Ci ludzie, którzy porzucili inne stanowiska, aby dołączyć do mojego politycznego zespołu i ministerstwa, mają prawo uczestniczyć w podejmowaniu ostatecznej decyzji o tym, co będziemy robić dalej. Decyzję tę ogłosimy publicznie wkrótce” – powiedziała minister ochrony kraju Litwy, Dovilė Šakalienė.

Tak skomentowała wypowiedź premierki Ingi Ruginienė, która stwierdziła, że szefowa resortu ochrony kraju musi odpowiedzieć w tej sprawie do końca tygodnia, zwłaszcza w kontekście prezentacji budżetu obronnego na przyszły rok i jej powiązań z przedstawicielami przemysłu obronnego.

Choć D. Šakalienė twierdzi, że nie wiedziała o nieformalnym spotkaniu w ministerstwie, przewodniczący socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius i szefowa rządu twierdzą, że nie wierzą minister.

D. Šakalienė zapewnia, że przyjęła „twardą postawę” w kwestii przyszłorocznego budżetu obronnego, zarówno w rozmowach z członkami rządu, jak i podczas spotkań z różnymi grupami społecznymi.

„Nie widzę sensu, aby prześladować lub karać ludzi, którzy zorganizowali jedno lub drugie spotkanie nieoficjalne” – powiedziała Šakalienė.

Redakcja ZW.LT przypomina, że oburzenie premier Ruginienė i M. Sinkevičiusa wywołała nieformalna prezentacja budżetu obronnego na przyszły rok w ministerstwie, która odbyła się w ubiegłym tygodniu. Po tym wydarzeniu w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że rząd nie realizuje obietnicy osiągnięcia 5% wydatków na obronność w stosunku do PKB.

Jednak w opublikowanym później projekcie budżetu państwa na przyszły rok przeznaczone na obronność środki wynoszą 5,38% PKB, czyli 4,79 miliarda euro.

D. Šakalienė zapewnia, że dziennikarze mogą zwrócić się do ministerstwa o informacje dotyczące wcześniejszych planów dotyczących budżetu obronnego, które były omawiane z Ministerstwem Finansów, ponieważ istnieją oficjalne dokumenty potwierdzające te ustalenia.

„W planie z dnia 1 października na finansowanie systemu obrony narodowej w budżecie KAM przewidziano 4,87%” – powiedziała D. Šakalienė.

Latem proponowane kwoty, według minister, nie wynosiły nawet 4%.

Ministerka przyznała, że od jakiegoś czasu zastanawia się, jak dalej pracować w „takiej atmosferze”.

„Jedynym powodem, dla którego wciąż jestem na tym stanowisku, jest chęć zapewnienia jak najtwardszej obrony dla naszej obronności” – dodała.

Zgodnie z wypowiedzią D. Šakalienė, od kilku miesięcy słyszy o utracie zaufania ze strony liderów partii.

„Nikt nie może wskazać nic konkretnego, co źle zrobiłam w mojej pracy, w czym moja kompetencja jako ministra obrony narodowej mogłaby zostać zakwestionowana, to tylko różne podejrzenia” – powiedziała minister. „Mam tylko dwie rzeczy – reputację i kompetencje. I jeśli obie są kwestionowane, to już nic więcej nie mam” – dodała.

I. Ruginienė w poniedziałek ogłosiła, że odpowiedzialność za przemysł obronny zostanie odebrana KAM, a te zadania przejmą Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Gospodarki i Innowacji.

„Niespodziewane odebranie plików obronnych oznacza również zmianę zakresu pracy jednego z wiceministrów” – powiedziała D. Šakalienė.

Na początku tego roku powołana przez władze państwowe i kierownictwo systemu obrony Narodowa Rada Obrony postanowiła przeznaczyć na obronność w latach 2026–2030 od 5% do 6% PKB.