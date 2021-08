Minister obiecuje wzrost emerytur

Minister M. Navickienė stwierdziła, że ​​priorytetem Rządu od samego początku jest zmniejszenie ubóstwa wśród osób starszych i że zbyt wielu ludzi starszych jest zagrożonych ubóstwem.

„Dlatego dążymy do zwiększenia waloryzacji emerytur i ich wzrostu bardziej niż przewiduje to obecne prawodawstwo. Nowy model waloryzacji emerytur został dziś zaprezentowany prezydentowi oraz przedstawicielom osób starszych. Rozmawialiśmy o tym, jak będzie wyglądał ten model. Podkreśliłam, że emerytury zostaną podniesione na dwa sposoby. Część emerytur zostanie skierowana do szybszej waloryzacji. t.j.. nastąpi lepszy stosunek między wpłacanymi składkami a wypłaconymi świadczeniami” – mówiła minister.

Według niej szybciej wzrosną emerytury tych, którzy płacili więcej składek, wzrosną też emerytury tych, którzy otrzymują najniższe emerytury.

„Podnosząc wysokość emerytury podstawowej, a tym samym robiąc dwie rzeczy na raz, czyli przyspieszenie waloryzacji, jak i podwyższenie emerytury podstawowej, będziemy w stanie uzyskać najlepszy wpływ na wskaźniki zagrożenia ubóstwem – zapewniła M. Navickienė.



I dodała, że już w 2024 roku średnia emerytura powinna osiągnąć wskaźnik 51,6 proc. średniej płacy w kraju, czyli osiągnąć poziom 550 euro.

na podst. BNS