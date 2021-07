Minister: Migranci mogą być aresztowywani

Jak wskazano w rozporządzeniu, osoby te będą mogły zostać zatrzymane na 48 godzin.

Nielegalnie przekracające granice osoby będą również mogły zostać aresztowane i przebywać w areszcie, ale nie dłużej niż przez 15 dni.

Minister dodała również, że resort zaproponował wprowadzenie sytuacji nadzwyczajnej przy strefie przygranicznej.

Bilotaitė również dodała, że w razie potrzeby mogą zostać przywrócone kontrole na innych granicach Litwy.

Z kolei minister obrony kraju Arvydas Anušauskas wcześniej oświadczył, że obecnie nie ma przesłanek do tego, by ogłaszać stan nadzwyczajny. Poza tym, według niego, taka decyzja nie przyczyni się do opanowania sytuacji związanej z migracją.