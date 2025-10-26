Minister Kondratowicz zapowiada zmiany w strategii walki z balonami kontrabandowymi

„Niestety, wasze audycje również słuchają przemytnicy, a kolejnego wieczoru widzimy, że zmieniają taktykę. Dlatego chciałbym unikać ujawniania konkretnych działań, które są już znane dowódcom, i które będą podejmowane, a które nie powinny być publikowane publicznie” – powiedział szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz. „Ale to już się wydarzy dzisiaj (…) i to zmiana sposobu działania, która pozwala na użycie pewnych elementów obrony powietrznej oraz wywiadu kryminalnego, które przyniosą szybki efekt” – dodał.

Przypomnijmy, że w piątek i sobotę z powodu balonów meteorologicznych z Białorusi, przez dwa dni z rzędu zakłócona została praca lotniska w Wilnie, a jeden z dni dotknął także lotnisko w Kownie.

W sumie w tym tygodniu, z powodu kontrabandnych balonów, komunikacja lotnicza została zakłócona trzy razy.

W odpowiedzi na te sytuacje Litwa kilkakrotnie tymczasowo zamknęła granicę z Białorusią.

Szef MSW przyznał, że rozumie, iż pasażerowie napotykają utrudnienia, jednak priorytetem służb jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.

Według Władysława Kondratowicza, podczas spotkania w niedzielę armia i służby wewnętrzne uzgodniły „ściślejszą współpracę (…) w zakresie wymiany niezbędnych informacji do podjęcia odpowiednich działań operacyjnych”.

Z kolei minister poinformował o utworzeniu wspólnej grupy wywiadu kryminalnego do walki z taką działalnością przemytniczą.

„Jeśli wyobrażacie sobie, że dzisiaj wyciągniemy armaty lub system „Patriot” na granicy i zaczniemy strzelać w lewo i prawo, niestety, to się nie wydarzy i nie będzie potrzebne w tym przypadku, ale będą inne środki, które będą nie mniej skuteczne” – mówił tymczasowy minister ochrony kraju.

„Musimy wreszcie zacząć porządkować własny dom”

W związku z zagrożeniem kontrabandą balonami, wcześniej w niedzielę prezydent Gitanas Nausėda zaproponował ograniczenie tranzytu do Kaliningradu oraz długoterminowe zamknięcie granicy z Białorusią.

Prezydent nazwał tę działalność „ataką hybrydową”. Z kolei Władysław Kondratowicz uznaje ją za „działalność syndykatów przemytniczych”.

„Czy to jest atak hybrydowy, czy nie hybrydowy, w tym przypadku skutki są takie same: zamknięte lotnisko i zagrożenie dla naszych obywateli lub pasażerów podróżujących przez lotnisko w Wilnie. To środki, które podejmiemy, nie zależą od tego” – podkreślił minister.

Wcześniej wspomniano o możliwości blokowania kart SIM na granicy, jednak Kondratowicz nie ujawnia, czy ten krok będzie podjęty.

„Środki, które teraz wymieniam, nie pomogą pasażerom szybciej się dostać na pokład. Ludzie muszą otrzymać wszystkie usługi, wodę, prawdziwe informacje, aby wiedzieli, co robić. A od tego, czy zablokujemy karty SIM, nie poprawi się ich obecna sytuacja” – powiedział minister. „Podejmiemy też takie środki, o których mówiliście, ale dzisiaj karta SIM to nie tylko karta operatora litewskiego, jest wiele kart. Jeśli mówimy o blokowaniu, to od razu na rynku mogą pojawić się karty z innych krajów” – dodał.

Minister powiedział, że zarówno ograniczenie tranzytu do Kaliningradu, jak i długotrwałe zamknięcie granicy z Białorusią, mogą być rozważane.

„Dzisiaj stosujemy tymczasowe zamknięcie, aby przeprowadzić operację, ponieważ gdy pojawi się większe zapotrzebowanie na funkcjonariuszy w jednym miejscu, musimy działać szybko. Ale i premierka mówiła, że będziemy rozważać długoterminowe zamknięcie, oczywiście analizując nasze zobowiązania oraz oceniając skutki” – powiedział polityk. „Kiedy nie ma dyplomacji między dyplomatami, trzeba podejmować takie środki, by dyplomaci lub politycy z innych krajów zrozumieli, że trzeba zacząć wreszcie porządkować swój dom” – dodał.

Minister powiedział, że nie ma jeszcze informacji, czy tymczasowe zamknięcie granicy przynosi szybki efekt.