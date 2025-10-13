Minister Kondratowicz: MSW powinno być obecne przy omawianiu budżetu

Z kolei przewodnicząca Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Publicznych i Służb Mundurowych (NPPSS) krytykuje takie podejście, twierdząc, że ministerstwo stara się unikać odpowiedzialności, ignorując niepokój kierowników jednostek oraz związków zawodowych o niewywiązanie się rządu z wcześniejszych obietnic.

„Ministerstwo jest dysponentem środków, więc powinno uczestniczyć w dyskusjach na temat budżetu. Wydaje się to logiczne, dziwnie byłoby rozmawiać o budżecie bez dysponenta środków” – w wywiadzie dla agencji BNS powiedział szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz.

W tym tygodniu, podczas posiedzenia Sejmu, poseł na Sejm z ramienia liberałów Virgilijus Alekna zapytał premierę Ingę Ruginienę, jak ocenia wydany przez ministra spraw wewnętrznych rozkaz, który mówi, że „w procesie formowania budżetu i w celu utrzymania podporządkowania oraz uniknięcia wywierania presji na rząd, kierownicy instytucji powinni uczestniczyć w spotkaniach z członkami Sejmu tylko w towarzystwie przedstawicieli ministerstwa”.

„Taki rozkaz może nie dziwić naszych sąsiadów Białorusinów, a może być akceptowalny dla Rosji, ale my jesteśmy państwem demokratycznym i każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii” – powiedział poseł na Sejm, Virgilijus Alekna.

Zgodnie z opinią premierki, taka decyzja nie ogranicza prawa do wypowiedzi, a polityczny zespół chce uczestniczyć w tych spotkaniach, aby „bardziej szeroko i precyzyjnie odpowiedzieć na wszystkie pytania”.

Szef MSW twierdzi, że chociaż decyzja ta wydaje się „logiczna”, w tej chwili ministerstwo nie ma zamiaru wydania takiego rozkazu ani planów w tej sprawie.

Z kolei przewodnicząca NPPSS, Ineta Kursevičienė, stwierdziła w rozmowie z BNS, że ministerstwo swoimi działaniami stara się unikać odpowiedzialności.

„To wyszłoby na nadzór. Czy teraz każdy kierownik potrzebuje nadzorcy, żeby nie powiedział czegoś, czego ministerstwo nie chce usłyszeć?” – mówiła Ineta Kursevičienė. „Wszystkie te obietnice, które zostały publicznie złożone i zapisane w programie dziewiętnastego rządu, w programie obecnego rządu, są wątpliwe, a ministerstwo zasłania się nawet takimi narzędziami, bo czuje zaniepokojenie zarówno kierowników jednostek, jak i związków zawodowych w sprawie tego, co czeka naszych funkcjonariuszy w przyszłym roku. Wie, że te obietnice nie będą spełnione” – dodała.

Z kolei Darius Čekavičius, wiceprzewodniczący Litewskiej Federacji Funkcjonariuszy Służb Prawnych, uważa, że sam fakt, że ministerstwo reaguje na dostrzegane problemy, jest pozytywny.

„Może celem jest osiągnięcie wspólnego stanowiska, aby nie było rozbieżności opinii, ale sam fakt, że o tym problemie mówi się na poziomie ministerstwa, rzeczywiście nas pozytywnie nastawia” – powiedział Darius Čekavičius, wiceprzewodniczący Litewskiej Federacji Funkcjonariuszy Służb Prawnych.

Z kolei szef Litewskiej Straży Granicznej (VSAT), Rustamas Liubajevas, powiedział w wywiadzie dla BNS, że nie widzi nic złego w tym, jeśli kierownictwo MSW dostrzega potrzebę uczestnictwa w takich spotkaniach.

„Dyskusja na temat budżetu jest dość ważna. Uważam, że ministerstwo chce zapewnić, by te dyskusje przebiegały sprawnie, aby przedstawiciele różnych instytucji nie starali się przyciągać nadmiernej uwagi do siebie” – powiedział szef VSAT, Rustamas Liubajevas.

Zdaniem szefa MSW Litwy, w przyszłym roku wynagrodzenia funkcjonariuszy służb mundurowych zostaną podniesione, jednak nie w takim stopniu, jaki żądają związki zawodowe.

NPPSS w ubiegłym tygodniu wydał rezolucję, w której domaga się zwiększenia funduszu na wynagrodzenia statutowych funkcjonariuszy o 30% w porównaniu z obecnym rokiem.