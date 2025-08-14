Minister energetyki: konieczna reforma systemu IT ESO

– Ministerstwo energetyki często otrzymuje skargi od prosumentów, samorządów i innych klientów na usługi ESO. Takie błędy, gdy ponad połowa prosumentów dostaje wprowadzającą w błąd informację, a jej sprostowanie tą samą drogą dociera dopiero po 12 godzinach, są nie do przyjęcia. Muszą stać się impulsem do rozwiązania problemów systemowych – podkreślił Vaičiūnas w komunikacie.

Spotkanie z kierownictwem ESO

Minister omówił z dyrektorem generalnym ESO Renaldasem Radvilą możliwe działania naprawcze. Radvila zapowiedział, że po zakończeniu aktywnego sezonu słonecznego każdy prosument otrzyma bezpłatną, indywidualną ocenę efektywności: zostanie dobrany odpowiedni plan rozliczeń, przeanalizowana dopuszczalna moc, bilans zużycia i produkcji oraz potencjał magazynowania energii w bateriach.

Vaičiūnas poinformował także, że resort przeanalizuje przepisy prawne, by ocenić, czy są one adekwatne i skutecznie realizują swoje cele.

Przyczyna – błąd obsługi klienta

Media donosiły, że prosumenci otrzymali w środę e-maile z informacją, iż ich instalacje fotowoltaiczne wielokrotnie przekroczyły dopuszczalną moc wytwórczą. ESO wyjaśniło, że wiadomości wysłano omyłkowo.