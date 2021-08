Minister Edukacji zapowiada w szkołach kampanię informacyjną na temat szczepień

„Od początku września we wszystkich szkołach pojawią się pewne narzędzia informacyjne – są to informacje zarówno dla dzieci, jak i rodziców, wyjaśniające znaczenie szczepień, korzyści oraz dlaczego są potrzebne. Prawdopodobnie musimy również odpowiedzieć na pytania osób, które z różnych powodów boją się zaszczepić. Takie środki są już wdrożone, a ich stosowanie nasili się od 1 września, kiedy nauczyciele i uczniowie wrócą do szkół” – powiedziała minister na konferencji prasowej w środę.

Rok szkolny zarówno w szkołach, jak i na uczelniach wyższych rozpocznie się 1 września w sposób kontaktowy, zgodnie z ustalonym regulaminem. Część społeczności oświatowej będzie musiała zostać zaszczepiona lub mieć odporność na COVID-19. Oczekuje się, że nawet w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych będą kontynuować nauczanie kontaktowe.