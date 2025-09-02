Minister edukacji: w przyszłym roku możliwość poprawy matury z matematyki

W tym roku uczniowie mogli poprawiać pierwsze części egzaminów zdawanych w poprzednim roku szkolnym, z wyjątkiem języka litewskiego, którego pierwsza część polega na wypowiedzi ustnej.

Z drugich części egzaminów możliwe było jedynie poprawianie egzaminu z języka litewskiego, ponieważ jest to jedyny obowiązkowy egzamin potrzebny do ukończenia szkoły średniej. Minister zapowiedziała, że podobne zasady będą obowiązywać również w przypadku egzaminu z matematyki, który jest wymagany przy rekrutacji na studia wyższe.

„W 2026 roku na pewno stworzymy możliwość ponownego przystąpienia do państwowego egzaminu maturalnego z matematyki (…) tak, aby nie stracić roku. W tym samym roku dzieci na pewno będą miały taką możliwość” – powiedziała szefowa litewskiego resortu oświaty, Raminta Popovienė w wywiadzie dla LRT.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, egzaminy składają się z dwóch części – jedna z nich odbywa się w 11 klasie, druga w 12 klasie.

Jak informowała agencja BNS, ze względu na zbyt wysoki próg zaliczenia, w tym roku resort oświaty dodał po 10 punktów do wyników wszystkich egzaminów (z wyjątkiem egzaminu z języka litewskiego). Dzięki temu więcej uczniów zdało egzaminy.

Na taką decyzję największy wpływ miały bardzo słabe wyniki z matematyki.

Raminta Popovienė zapowiedziała, że w tym roku odbędą się dyskusje na temat tego, czy egzamin z matematyki w ogóle powinien być obowiązkowy.

„To będzie wspólna decyzja, po konsultacjach ze środowiskiem edukacyjnym, ekspertami, naukowcami, z uwzględnieniem opinii maturzystów i ich rodziców. Naprawdę warto się zastanowić, czy egzamin z matematyki musi być obowiązkowy przy rekrutacji na kierunki humanistyczne – będziemy o tym rozmawiać i szukać rozwiązań” – powiedziała minister.

Popovienė już wcześniej wyrażała opinię, że egzamin z matematyki nie powinien być obowiązkowy dla kandydatów na studia humanistyczne.