Minister edukacji: Rok szkolny rozpocznie się normalnie

Podczas gdy starsi uczniowie mogliby pobierać naukę zdalnie, uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych powinni normalnie uczęszczać na zajęcia – powiedział miister edukacji w poniedziałek.

„Szczególnie małe dzieci, które nie mogą zostać same w domu, powinny mieć możliwość uczęszczania do przedszkola i szkoły podstawowej, dlatego musimy przygotować się, aby uniknąć poważnych problemów i myślę, że nam się to uda”, powiedział minister.

Monkevičius powiedział, że bardziej szczegółowe plany dotyczące przygotowań do roku szkolnego przedstawi jeszcze w tym tygodniu. Litewskie szkoły podstawowe i średnie mają rozpocząć naukę 1 września.

Uczelnie wyższe i uniwersytety rozpoczną rok akademicki z opóźnieniem, ponieważ z powodu kwarantanny tegoroczne egzaminy dyplomowe i terminy przyjęcia na studia zostały przesunięte.