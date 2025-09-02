Minister Budrys: popieramy europejskie aspiracje Macedonii Północnej

„Członkostwo Litwy w UE to historia sukcesu, dlatego wspieramy inne kraje, które pragną podążać drogą integracji europejskiej i wdrażają niezbędne w tym celu reformy oraz zobowiązania. Jesteśmy gotowi dzielić się naszym doświadczeniem z Macedonią Północną” – oświadczył szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys.

Z ministrem Timčo Mucunskim Budrys spotkał się na marginesie Strategicznego Forum w Bledzie w Słowenii.

„Członkostwo Litwy w UE to historia sukcesu, dlatego wspieramy inne kraje, które pragną podążać drogą integracji europejskiej i wdrażają niezbędne reformy oraz zobowiązania. Jesteśmy gotowi dzielić się naszym doświadczeniem z Macedonią Północną” – powiedział minister Budrys.

K. Budrys zaprosił ministra Macedonii Północnej do złożenia wizyty na Litwie, aby omówić ważne kwestie dwustronne oraz regionalne.

W tym roku Litwa i Macedonia Północna obchodzą 30-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych.

Na marginesie forum K. Budrys spotkał się również z sekretarzem ds. relacji z państwami Stolicy Apostolskiej, arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem.

Minister Budrys podziękował za wyraźne stanowisko papieża Leona XIV w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę, słyszalne na arenie międzynarodowej, a także za „dążenie Stolicy Apostolskiej do trwałego i sprawiedliwego pokoju” oraz za pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy dotkniętych agresją.

„Głos i stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie wojny Rosji przeciwko Ukrainie mają ogromne znaczenie dla osiągnięcia pokoju. Społeczność międzynarodowa musi działać wspólnie, aby zmusić Rosję do zaprzestania agresji wobec Ukrainy i zasiąść do stołu negocjacyjnego” – podsumował szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys.

Minister zaprosił arcybiskupa P. R. Gallaghera do złożenia wizyty na Litwie na początku przyszłego roku z okazji setnej rocznicy ogłoszenia przez Stolicę Apostolską ważnego dla kraju i Kościoła na Litwie dokumentu „Lituanorum Gente”.

Dokument ten, ogłoszony przez papieża Piusa XI 4 kwietnia 1926 roku, ustanowił litewską prowincję kościelną i sprawił, że Kościół katolicki na Litwie stał się bezpośrednio podporządkowany Stolicy Apostolskiej.