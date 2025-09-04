Znad Wilii
  • 4 września, 2025 8:00

Minister Budrys o wojskach USA w Polsce: to dobra wiadomość dla regionu

Szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys, w czwartek wyraził pozytywne stanowisko wobec wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który zasugerował możliwość zwiększenia liczby amerykańskich wojsk w Polsce. Budrys podkreślił, że większa obecność sojuszników w regionie jest korzystna dla stabilności i bezpieczeństwa całej Europy Środkowo-Wschodniej.

fot. BNS/Paulius Peleckis

„Im więcej więzi w regionie, im więcej potwierdzeń tych sojuszniczych związków mamy tutaj, w regionie, tym lepiej” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys.

Prezydent Trump, który przyjął nowego prezydenta Polski Karola Nawrockiego w Białym Domu, zasugerował możliwość zwiększenia liczby amerykańskich wojsk w Polsce.

To pozytywnie nastraja amerykańskich sojuszników w Europie Środkowo-Wschodniej, którzy obawiają się, jak zakończy się przegląd rozmieszczenia wojsk amerykańskich na całym świecie, przeprowadzany przez Waszyngton.

„Jesteśmy głodni różnych sygnałów ze strony USA, że te siły nie będą zmniejszane, że Stany Zjednoczone równie mocno dostrzegają, jak ogromną wartość dodaną dla stabilności i pokoju w Sojuszu to przynosi” – powiedział K. Budrys.

Obecnie w Polsce stacjonuje około 8 tys. amerykańskich żołnierzy, a na Litwie około tysiąca.

